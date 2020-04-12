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12 апреля Воскресенье

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Молния
На 12.04.20 в Башкирии выявлено 84 человека с COVID-19. Проведено 18404 тестов. Под подозрением 236 человек. Выписано 7 человек. Скончался 1 человек.
Молния
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Анна Казак: «Умерший человек не является источником распространения коронавируса»

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

Анна Казак: «Умерший человек не является источником распространения коронавируса» Фото: ИА «Башинформ»

Жителей Башкирии беспокоит вопрос, как должны проходить похороны в условиях режима самоизоляции, а также, как хоронить человека с подтвержденным диагнозом «короновирусная инфекция». Участники брифинга Минздрава РБ 12 апреля отметили, что умершего уже «подготовят» по всем нормам к захоронению. К тому же, пока в республике зафиксирован только один случай гибели человека от коронавируса.

«Они (тела умерших — прим. ред.) будут переданы родственникам в готовом виде. Касаемо православных – в закрытом гробу, касаемо мусульман – в открытом гробу. Каждому будут розданы памятки», – пояснил и. о. начальника отдела Управления Роспотребнадзора по Башкирии Венер Изикаев.

«Умерший человек не является источником распространения коронавируса, он не выделяет вирус», — сказала главный врач «Центра гигиены и эпидемиологии РБ» Анна Казак и добавила, что родственникам не следует приглашать на похороны много людей, а желательно проститься с усопшим только в кругу близких родственников. При этом нужно соблюдать дистанцию и пользоваться индивидуальными средствами защиты.

Министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин добавил, что COVID-19 – это не чума и не сибирская язва. По его словам, вирус не стойкий, и он не живет длительное время.

Как информировало агентство «Башинформ», на период действия режима самоизоляции в Башкирии кладбища будут закрыты для свободного посещения. Соответствующий указ подписал 10 апреля глава республики Радий Хабиров. Открывать их будут только для проведения похоронных мероприятий.

ИА «Башинформ»
Теги: коронавирус, похороны
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