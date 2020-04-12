Фото: ИА «Башинформ» Стало известно состояние пациентов с подтвержденным COVID-19 в Башкирии Фото: ИА «Башинформ»

В Башкортостане на 12 апреля зафиксировано 84 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции (+18 человек за сутки). Из них 62 человека госпитализированы.

31 пациент проходит лечение в инфекционной больнице в Уфе. Их состояние, по данным регионального Минздрава, оценивается как средней тяжести.

11 зараженных находятся в РКБ имени Куватова. Их состояние также оценивается как средней тяжести. Шесть человек получают лечение от COVID-19 в Демской ГКБ, где один пациент находится в тяжелом состоянии, а пять в состоянии средней тяжести.

Также за больными с новым коронавирусом наблюдают врачи больниц в Дюртюлях (1 человек), Кумертау (1), Сибае (1), Исянгулово (1), Белебее (4), Октябрьском (1), Бирске (3) и Стерлитамаке (2). У них состояние также оценивается как средней тяжести.

Всего с выздоровлением выписано семь человек. Умерло два пациента. Причина смерти одного из них, по данным патологоанатомического заключения, установлена как COVID-19.

По данным Минздрава РБ, на амбулаторном лечении — 13 человек без признаков заболевания, но с подтвержденным диагнозом. Все они находятся под наблюдением специалистов.

Как сообщалось ранее, с подозрением на коронавирусную инфекцию в стационарах республики находятся 236 человек, из них 11 несовершеннолетних.