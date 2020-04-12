Фото: Ксения Калинина Какие медицинские учреждения Башкирии закрыты на карантин из-за COVID-19 Фото: Ксения Калинина

Поликлинику Раевской Центральной районной больницы закрыли на карантин по коронавирусу. Как сообщил на брифинге Минздрава РБ 12 апреля и.о. начальника регионального Роспотребнадзора Венер Изикаев, в этом медучреждении у жителя Альшеевского района подтвердился коронавирус.

Ранее на проведение противоэпидемиологических мероприятий закрыли РКБ имени Куватова, Октябрьскую ЦРБ, Белебеевскую ЦРБ, Клиническую больницу №1 Стерлитамака, Бирскую ЦРБ и Нефтекамский психоневрологический интернат.

Министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин подчеркнул, что эти учреждения нельзя назвать очагами, так как они закрыты из-за подозрения на COVID-19.

Как сообщалось ранее, за последние сутки в регионе диагноз «коронавирус» подтвердился у 84 пациентов (+18 за сутки). 62 человека госпитализированы, остальные находятся на карантине в домашних условиях — у них легкая форма заболевания. С подозрением на коронавирус находятся 236 человек, среди них 11 несовершеннолетних. Проведено 18404 лабораторных исследования на коронавирус. Выписаны по выздоровлению 7 человек. Один человек скончался.