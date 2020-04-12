Фото: Ксения Калинина Сильный ветер, дождь и мокрый снег: МЧС Башкирии предупреждает о неблагоприятных явлениях Фото: Ксения Калинина

В Башкирии прогнозируются неблагоприятные явления в виде порывов ветра до 17 м/с. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РБ. По данным синоптиков, с 20.00 часов 12 апреля до 20.00 часов 13 апреля ожидается облачная погода. Небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, местами до умеренных. Ветер южный, юго-западный 7-12 м/с, днем местами порывы до 17 м/с.

Температура воздуха ночью составит 0, +5 градусов, днем +5, +10. На автодорогах ухудшение видимости в явлениях до 1-2 км.

В Уфе в этот период прогнозируется облачная погода. Небольшой дождь. Ветер южный, юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2, +4, днем +8, +10.