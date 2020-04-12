В Минздраве Башкирии объяснили для чего нужен был личный визит Главы республики в РКБ

Визит Главы Башкирии Радия Хабирова в РКБ им. Куватова был положительно воспринят пациентами и персоналом больницы, которые находятся на карантине. Об этом рассказал министр здравоохранения региона Максим Забелин.

«Многие были удивлены, увидев Радия Фаритовича, — сказал Забелин. — Цель визита — самому объективно убедиться в наличие условий для оказания медицинской помощи, лекарственных препаратов, средств защиты, питании, бытовых условий. Глава республики общался с в том числе пациентами, у которых есть положительный анализ на новую коронавирусную инфекцию (НКВИ)».

В ходе визиты были приняты все необходимые меры безопасности: глава надел специальный костюм, средства защиты органов дыхания, были соблюдены необходимые правила по надевания и снятию средств индивидуальной защиты. Все эти меры защищают от заражения НКВИ на 100%.

«Наша профессия предусматривает определенный риск, мы общаемся с пациентами, которые являются носителями той или иной инфекции, — говорит Забелин. — К тому же сейчас довольно тяжело как психологически, так и физически — средства защиты вызывают определенный дискомфорт при их постоянном ношении. Средства защиты есть у всех сотрудников, соблюдаются все мероприятия по карантинным зонам, проводится дезинфекция».

Официальный представитель Минздрава РБ Светлана Кускарбекова также пояснила, что визит Главы РБ в РКБ им.Куватова нужен был не только для того, чтобы поддержать находящихся на карантине врачей и пациентов, но и для того, чтобы они понимали, что их жалобы не уходят в пустоту, что все их сигналы услышаны.

«Для нас нет «удобных» и «неудобных» врачей, какие бы сигналы от них не исходили — каждый будем проверять, — говорит Кускарбекова. — И для того, чтобы не доверять непроверенной информации, распространяемой из вне, личное присутствие, личный разговор с Главой был необходим. Чтобы ни у кого не было ощущения, что больницу с людьми закрыли и всем до них нет никакого дела. К тому же информации о ситуации в РКБ поступает очень разная, мы следим и за официальной статистикой и неофициальными сообщениями. В соответствии со здравым смыслом, чтобы исключить шелуху в т.ч. идущей на федеральных каналах, Главе республики было важно лично самому воочию убедиться во всём, а не слепо доверять огромному потоку информации, не всегда правдивой, которая захлестнула сейчас соцсети и СМИ».

В минздраве также пояснили, что оплата дней нахождения на карантине в больнице сотрудникам РКБ им.Куватова будет производиться с учётом всех переработок за фактически отработанное время (сотрудникам, которые задействованы в оказании медицинской помощи). Кроме того, РКБ Куватова признана COVID-госпиталем. Сотрудники его имеют право на получение региональных доплат и федеральных выплат. Вторая группа сотрудников, которые находятся в режиме изоляции в условиях РКБ им. Г.Г. Куватова: им будет оплачен листок нетрудоспособности и выплачена компенсация за счет средств учреждения. Третья группа сотрудников, которая сейчас получает медицинскую помощь в РКБ Куватова и в других учреждениях – получат оплату по больничным листам в установленном порядке.