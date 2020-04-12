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На 11.04.20 в Башкирии выявлено 66 человек с COVID-19. Проведено 16922 тестов. Под подозрением 231 человек. Выписано 7 человек. Скончался 1 человек.
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Онколог объяснил, чем опасен COVID-19 для курильщиков

ОБЩЕСТВО
Фото: Ксения Калинина

Онколог объяснил, чем опасен COVID-19 для курильщиков Фото: Ксения Калинина

Онколог Владимир Левшин рассказал в эфире радио Sputnik о том, как новая коронавирусная инфекция действует на курильщиков. По словам заведующего отделом профилактики Национального медицинского исследовательского центра онкологии им. Н.Н. Блохина, курение – это дополнительный фактор риска.

«Сейчас выскакивают фейки, что якобы курение защищает от коронавируса. Это, конечно, чушь. Курение не спасает от коронавируса, а наоборот, отягчает течение коронавирусной инфекции через те заболевания, которые у курильщиков есть. Любой человек, который курит 5-6 лет, как минимум, имеет хронический бронхит. А при наличии хронического бронхита риск получить пневмонию возрастает в несколько раз», – сказал он.

Владимир Левшин подчеркнул, что если курильщик со стажем все же заразится COVID-19, то последствия для его здоровья будут более серьезными, чем для организма некурящего человека.

Как сообщало агентство «Башинформ», число инфицированных жителей Башкирии новой коронавирусной инфекцией увеличилось до 66. Общее число зараженных коронавирусом в России достигло 13 584 человек. Это на 1667 человек больше, чем 10 апреля. Также оперативный штаб сообщает о 1045 выздоровевших (+250 за последние сутки) и 106 погибших (+12 за ночь).

ИА «Башинформ»
Теги: курение, коронавирус
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