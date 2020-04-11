Фото: Олег Яровиков Уфимских туристов вывезут из Таиланда 16 апреля Фото: Олег Яровиков

Уфимских туристов, застрявших в Таиланде, вывезут из страны на следующей неделе. Авиакомпания «Уральские авиалинии» на 16 апреля запланировала рейс из аэропорта Бангкока «Суварнабхуми». Сначала самолет с туристами, оказавшимися запертыми в чужой стране из-за пандемии коронавируса, приземлится в Иркутске. Здесь воздушное судно дозаправят. Далее экипаж с пассажирами будет держать путь в Казань и Уфу.

Как сообщает ТАСС, к перевозке допускаются только граждане России, которые проживают в соответствующих регионах.