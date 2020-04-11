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На 11.04.20 в Башкирии выявлено 66 человек с COVID-19. Проведено 16922 тестов. Под подозрением 231 человек. Выписано 7 человек. Скончался 1 человек.
Молния
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Психоневрологический интернат в Нефтекамске закрыли на карантин после смерти постояльца

ОБЩЕСТВО
Фото: pixabay.com

Психоневрологический интернат в Нефтекамске закрыли на карантин после смерти постояльца Фото: pixabay.com

10 апреля вечером в нефтекамском психоневрологическом интернате скончался постоялец. Как сообщил директор учреждения Радиф Гареев в разговоре с вице-премьером правительства Башкирии Ленарой Ивановой, мужчина с 2016 года наблюдался у врачей с хроническим бронхитом.

«Каких-то критических проявлений не было. Тем не менее, наш получатель социальных услуг скончался. Мы сообщили в Роспотребнадзор, собрался штаб, после которого было принято решение закрыть нас на карантин», — сообщил директор интерната.

Сейчас в психоневрологическом организовано три зоны изоляции: для 13 сотрудников (на третьем этаже), для постояльцев и для пациентов с подозрением (сегодня в соцучреждении такой один). Всех обеспечили масками, костюмами, питанием в одноразовых контейнерах. По словам Радифа Гареева, это продолжится до тех пор, пока не придут результаты тестов.

«По периметру интерната сейчас дежурят 8 полицейских, которые посетителей к нам пускают, но выйти в ближайшие 14 дней уже нельзя», — объяснил руководитель учреждения.

Ранее сообщалось, что в психоневрологическом интернате в Нефтекамске у одного пациента сомнительный анализ на новую коронавирусную инфекцию, у 12 постояльцев, по предварительным данным, ОРВИ.

ИА «Башинформ»
Теги: коронавирус, психоневрологический интернат, Нефтекамск
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