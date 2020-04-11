В Башкирии выявили спам-рассылку сообщений, якобы от врачей РКБ им. Куватова

Жителям Башкирии рассылается в мессенджерах спам-рассылка (по 2000 сообщений в час) о том, что врачи РКБ им. Куватова, заражённые коронавирусной инфекцией, якобы не получают нужных препаратов и лечения. Сообщение заканчивается просьбой перевести деньги на банковскую карточку.

Врач-эндокринолог РКБ Юлия Якупова пояснила, что действительно некоторые врачи скидывались на лекарства, которые не предоставляются по ОМС и приобретаются пациентами самостоятельно. Но они против рассылки их сообщения в виде спама и использования их имен в чьих-то политических целях.

«Информация в моём сообщении искажена. Я нахожусь на кислородном компрессоре. Всю помощь получаю в полном объёме, согласно всем протоколам», — сказала врач.