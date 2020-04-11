В Нефтекамске психоневрологический интернат закрыли на карантин по коронавирусу

Нефтекамский психоневрологический интернат закрыт на карантин из-за возможной вспышки коронавирусной инфекции. Об этом на ежедневном брифинге заявил глава Минздрава Башкирии Максим Забелин.

«Сегодня там выявлено 12 пациентов с ОРВИ, — пояснил министр. – С учетом того, что это замкнутое учреждение, а у постояльцев есть сопутствующие заболевания, начаты мероприятия карантина».

По словам Максим Забелина, у всех пациентов и сотрудников будут взяты анализы на все возбудители ОРВИ, гриппа и коронавируса. По предварительным данным, у одного больного есть сомнительный результат на COVID-19.