В Башкирии впервые официально подтвердили смерть от COVID-19

Ранее сообщалось о том, что в РКБ имени Г. Куватова скончалась 80-летняя пациентка — мама известного певца национальной эстрады Анвара Нургалиева. У пожилой женщины коронавирус был диагностирован после смерти. Пациентка республиканской больницы скончалась от сопутствующих заболеваний.

В Башкирии зарегистрирована первая смерть от новой коронавирусной инфекции. Об этом на ежедневном брифинге сообщил министр здравоохранения республики Максим Забелин.

ИА «Башинформ»

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