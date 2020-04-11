В Башкирии впервые официально подтвердили смерть от COVID-19
В Башкирии зарегистрирована первая смерть от новой коронавирусной инфекции. Об этом на ежедневном брифинге сообщил министр здравоохранения республики Максим Забелин.
«Пациент скончался от вирусной пневмонии, вызванной COVID-19», — уточнил глава регионального Минздрава.
Ранее сообщалось о том, что в РКБ имени Г. Куватова скончалась 80-летняя пациентка — мама известного певца национальной эстрады Анвара Нургалиева. У пожилой женщины коронавирус был диагностирован после смерти. Пациентка республиканской больницы скончалась от сопутствующих заболеваний.