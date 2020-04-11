Фото: РКБ им. Куватова Минздрав Башкирии опроверг сообщение об увольнении главврача РКБ им. Куватова Фото: РКБ им. Куватова

В региональных СМИ сегодня, 11 апреля, распространили информацию о том, что главный врач РКБ имени Г. Куватова написала заявление об увольнении. Якобы это связано с ситуацией по распространению в медучреждении инфекции COVID-19.

В республиканском Минздраве данное сообщение не подтвердили и отметили, что Эльза Сыртланова продолжает выполнять свои служебные обязанности. На помощь ей в качестве и.о. заместителя из Белорецка переведен главврач районной больницы Евгений Кустов.

Напомним, Республиканскую клиническую больницу в Уфе 6 апреля закрыли на карантин после того, как обнаружили вспышку коронавируса.