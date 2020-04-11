В Башкирии число зараженных коронавирусной инфекцией возросло до 65

Общее число зараженных коронавирусом в России достигло 13 584 человек. Это на 667 человек больше, чем 10 апреля. Также оперативный штаб сообщает о 1045 выздоровевших (+250 за последние сутки) и 106 погибших (+12 за ночь).

Число инфицированных жителей Башкирии новой коронавирусной инфекцией увеличилось до 65. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

ИА «Башинформ»

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