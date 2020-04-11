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Мэр города Салавата отправлен в отставку

ПОЛИТИКА
Фото: Глава РБ

Мэр города Салавата отправлен в отставку Фото: Глава РБ

11 апреля на заседании Горсовета Салавата депутаты приняли решение об отставке главы городской администрации Динара Халилова и назначении нового исполняющего обязанности. На процедуре присутствовал лично глава Башкирии Радий Хабиров, который рекомендовал народным избранникам на пост мэра кандидатуру первого заместителя министра промышленности и энергетики республики Игоря Миронова. По словам руководителя региона, кандидат имеет большой опыт в сфере взаимодействия с ведущими предприятиями республики, что очень важно, учитывая специфику Салавата как крупного промышленного центра.

Руководитель региона поблагодарил Динара Халилова, который занимал пост главы Салавата чуть больше года, и подчеркнул, что его опыт будет и дальше востребован в структуре государственного управления Башкирии.

ИА «Башинформ»
Теги: отставка, Салават, Динар Халилов, Игорь Миронов
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