Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 73.75 ↓

EUR 80.73 ↑

11 апреля Суббота

Уфа   °

Молния
На 10.04.20 в Башкирии выявлено 40 человек с коронавирусом. Проведено 15116 тестов. Под подозрением 209 человек. Выписано 7 человек.
Молния
Все телефоны горячих линий по коронавирусу в Башкирии - здесь
До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Уфа вошла в список городов по успешной борьбе с новым коронавирусом

ОБЩЕСТВО
Фото: Валерий Шахов

Уфа вошла в список городов по успешной борьбе с новым коронавирусом Фото: Валерий Шахов

Столица Башкирии наряду с Хабаровском, Томском, Екатеринбургом и еще пятью городами регионов России успешно борется с распространением новой коронавирусной инфекции. К такому заключению пришли эксперты департамента политологии и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве РФ. Они составили рейтинг муниципалитетов по лучшим практикам муниципального управления

Для составления рейтинга аналитики, по данным ТАСС, изучили более 20 параметров. Это нормативно-правовые акты, открытые данные, размещенные на официальных сайтах администраций, социальных сетях и СМИ, работа горячих линий, консультативная помощь, поддержка бизнеса, привлечение общественности к мониторингу и контролю принятых мер, дезинфекция помещений и общественных пространств.

ИА «Башинформ»
Теги: коронавирус, рейтинг
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту inf@bashinform.ru, в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
Число больных коронавирусом в Башкирии увеличилось до 40 человек
По данным Управления Роспотребнадзора на 10 апреля, в Башкирии зарегистрировано 40 случаев коронавирусной инфекции (+18 к предыдущему дню), сообщается на
В Стерлитамаке городская больница закрыта на карантин
В городе Стерлитамаке городская больница №1 на улице Коммунистической, 97, закрыта на карантин с 9 апреля, сообщается на сайте медучреждения. «В связи с
С 10 апреля в Башкирии всех нарушителей режима самоизоляции будут штрафовать
По поручению главы республики, с 10 апреля в Башкирии будет резко усилена практика привлечения нарушителей режима самоизоляции к административной ответст
Ситуация в РКБ им. Куватова; школы съели интернет; будет крематорий – неделя в Башкирии
Радий Хабиров обратился к главврачам; что происходит в РКБ им. Куватова; кому бесплатно положены продукты; как хоронят умерших от COVID-19 и где в Уфе бу
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть