Фото: Валерий Шахов Уфа вошла в список городов по успешной борьбе с новым коронавирусом Фото: Валерий Шахов

Столица Башкирии наряду с Хабаровском, Томском, Екатеринбургом и еще пятью городами регионов России успешно борется с распространением новой коронавирусной инфекции. К такому заключению пришли эксперты департамента политологии и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве РФ. Они составили рейтинг муниципалитетов по лучшим практикам муниципального управления

Для составления рейтинга аналитики, по данным ТАСС, изучили более 20 параметров. Это нормативно-правовые акты, открытые данные, размещенные на официальных сайтах администраций, социальных сетях и СМИ, работа горячих линий, консультативная помощь, поддержка бизнеса, привлечение общественности к мониторингу и контролю принятых мер, дезинфекция помещений и общественных пространств.