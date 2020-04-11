Фото: ИА «Башинформ» В Башкирии с 13 апреля сняты дополнительные ограничения на продажу алкоголя Фото: ИА «Башинформ»

Дополнительные ограничения на продажу алкоголя, действовавшие в Башкирии с 1 апреля, сняты указом главы республики. К прежнему исполнению закона регион вернется в понедельник, 13 апреля.

«Розничная продажа алкоголя, в том числе при оказании услуг общественного питания, будет организована в соответствии с законом РБ «О регулировании деятельности в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции в Республике Башкортостан», — сообщает пресс-службы башкирского Белого дома.

Напомним, с введением в республике режима повышенной готовности Радий Хабиров подписал указ об ограничении продажи алкоголя с18.00 до 10.00 утра. С 13 апреля алкогольную продукцию можно будет приобретать как и раньше с 10 утра до 22 часов.