Фото: Валерий Шахов Как в Уфе проводят дезинфекцию улиц во время пандемии коронавируса - видео Фото: Валерий Шахов

В 22 часа на двух десятках улиц столицы Башкирии начали проводить дезинфекцию. В распоряжении агентства «Башинформ» оказалось видео обработки проезжей части, ограждений и припаркованных рядом автомобилей.

Как ранее сообщалось, жильцов первого и второго этажей попросили закрыть окна, хоть и лицензированное и безопасное средство «Этоксамин» практически не имеет запаха.

В случае возникновения вопросов жителям рекомендуем обратиться в ИДЦ г. Уфы по номеру: 8 (347) 277-09-11 (многоканальный) либо в колл-центр администрации Уфы по номеру: 8-800-250-56-04.