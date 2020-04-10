Радий Хабиров: Я больше всего переживаю, чтобы наша медицина была готова встретить удар

Фото: Олег Яровиков

















Фото: Олег Яровиков

Сегодня глава Башкортостана Радий Хабиров посетил строительство временного клинико-диагностического инфекционного центра, который возводится возле села Зубово Уфимского района. Здесь сейчас собирают из специальных готовых металлоконструкций здание общежития для медиков. Оно рассчитано на 46 человек, в них будут 23 комнаты, в которой будут проживать по 2 человека. Они будут комфортными, в них будет отдельный санузел и душевая. Глава республики отметил, что строители обещают сдать общежитие к 14 апреля. Одновременно идут работы по закладке фундамента самого медцентра. По периметру будущей больницы начали сажать и деревья – крупномеры. Всего здесь высадят свыше 300 лиственных и хвойных деревьев.

Радий Хабиров прокомментировал ситуацию, которая сложилась вокруг Республиканской клинической больницы. По его словам, за это время тестирование провели у более 1000 пациентов и медперсонала РКБ, пока диагноз подтвердился только у двоих, у подавляющего большинства показатель отрицательный.

«С первых дней я нашим жителям обещал, что я всегда буду говорить правду. Около 150-170 человек пока с неподтверждённым диагнозом. Как показывает наш опыт, эта цифра ещё может уменьшиться. Часть анализов будет готова завтра и послезавтра, мы конечно расскажем об их результатах. Я бы аккуратнее оперировал пока этими цифрами. Меня больше другое волнует. Нам нужно срочно провести и завершить те карантинные мероприятия, которые мы проводим в РКБ. Часть врачей и часть пациентов, которым нужна помощь, мы уже переместили в Дёмскую инфекционную больницу. Часть корпусов мы закрываем, часть – отправляем в изолятор. По нашим планам, примерно в среду мы освободим полностью всю территорию РКБ и проведём необходимые дезинфекционные работы и запустим больницу снова. И в этой ситуации я вновь хотел бы сказать огромное спасибо врачам, которые относятся с пониманием и терпением к этой ситуации. Каждый врач, когда шёл туда работать, он понимал, что в таких экстренных случаях в силу будет вступать санитарно-эпидемиологический регламент. А такие ситуации сейчас у нас происходят и в Белебее и в Сибае. Поэтому надо перетерпеть», — сказал Радий Хабиров.

«Я изначально себя настраивал на то, что чудес в жизни не бывает. Поэтому нужно очень рационально смотреть на многие вещи. И, как я и говорил, не надо суетиться. Если начнём суетиться, тогда – всё пропало. Мы спокойно будем работать. Мы примем этот удар. К сожалению, вокруг этой истории появляется много и вирусологов, сейчас это каждый второй. Появляется много людей, которые системно начинают атаковать процессы, происходящие в республике. Это нормально. Политическую борьбу никто не отменял. Вопрос другой? Я больше всего переживаю о том, чтобы наша медицина была готова встретить удар. Он будет очень сильным», — сказал Радий Хабиров.