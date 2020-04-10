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10 апреля Пятница

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На 10.04.20 в Башкирии выявлено 40 человек с коронавирусом. Проведено 15116 тестов. Под подозрением 209 человек. Выписано 7 человек.
Молния
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Уфимцев призывают пожертвовать ценой часа своей работы в поддержку малышей-отказников

ОБЩЕСТВО

Сегодня, 10 апреля, в России проходит масштабная благотворительная онлайн акция «День заботы». Жители страны объединятся, чтобы подарить заботу брошенным детям. Все собранные средства будут направлены на оплату труда нянь для детей-сирот, лежащих в больницах в одиночестве. Акцию уже в пятый раз организует благотворительный фонд «Солнечный город».

Партнер акции в Башкортостане — Благотворительный фонд помощи семьям и детям «Наши дети».

Присоединиться к акции и перевести любую сумму можно на сайте деньзаботы.рф. На специальном калькуляторе каждый может посчитать стоимость своего часа работы, определить, сколько часов готов пожертвовать, и перевести соответствующую сумму на счет фонда. Все собранные средства будут направлены на оплату труда нянь в больницах.

Так, по состоянию на 18.00 уже удалось собрать более 5 млн рублей, сообщили в фонде.

ИА «Башинформ»
Теги: благотворительность
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