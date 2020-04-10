Фото: автор Совет Европы запросил оценку Венецианской комиссии по изменению российской Конституции Фото: автор

Совет Европы (СЕ) запросил мнение Венецианской комиссии по планируемым к внесению в российскую Конституцию поправкам, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на генерального секретаря СЕ Марию Пейчинович-Бурич.

﻿«Любые ограничения должны четко соответствовать законным целям защиты общественного благосостояния, что также применимо и к свободе волеизъявления, и к свободе создания общественных организаций, и к защите личной информации. Пандемия в этом смысле создает чрезвычайную ситуацию в политическом аспекте. Гражданские и политические права остаются, но с субъективной точки зрения надо утверждать, что возникают и препятствия, дабы полностью их осуществить, например, как проведение выборов и референдумов», — выступила на международном юридическом форуме Мария Пейчинович-Бурич.

Она отметила, что в Совете Европы внимательно следят за внутренними и международными дискуссиями об этих поправках.

Генсек СЕ напомнила, что во Франции из-за пандемии по коронавирусу отложили второй раунд местных выборов, в Армении — конституционный референдум, в России — голосование по Конституции.

Ранее сообщалось, что всенародное голосование по пакету поправок в Конституцию пройдет в России 22 апреля, президент Владимир Путин подписал соответствующий указ. Однако позднее он отложил это на неопределенный срок из-за ухудшения ситуации с эпидемией коронавируса в России.

Венецианская комиссия, официально Европейская комиссия за демократию через право — консультативный орган по конституционному праву, созданный при Совете Европы в 1990 году. С 2002 года участвовать в работе комиссии могут и страны, не входящие в СЕ. Сессии проходят в Венеции, откуда и неофициальное название комиссии.