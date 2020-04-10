Республиканская станция переливания крови увеличила часы работы из-за пандемии Covid-19

В первые два дня действия режима самоизоляции в Башкирии поток доноров на Республиканской станции переливания крови (РСПК) сократился на 50%. Если в рядовой день было порядка 120-130 доноров, то в начале карантина число дарителей крови сократилось до 40-50.

«Поначалу донорский светофор мы самостоятельно подкрашивали, понимая, что количество доноров из-за карантина упадет. И это действительно произошло, — пояснил корреспонденту агентства «Башинформ» главный врач РСПК Рамиль Хамитов. — Мы оперативно перестроили работу и вышли из положения».

Сегодня станция переливания крови в Уфе работает в будние дни с 8.00 до 15.00 (раньше с 8 до 13 часов) и каждую субботу. Ранее в РСПК принимали доноров только в одну субботу месяца.

«Мы разработали форму-приглашение донорам, которая присылается лично на электронную почту, в мессенджерах, чтобы данные не утекли. Поэтому те жители Башкирии, которые изъявили желание сдать кровь, то для них это будет официальная причина выхода из дома при проверке патрульными», — уточнил Рамиль Хамитов.

Главврач Республиканской станции переливания крови отметил, что расслабляться нельзя, несмотря на то, что из-за угрозы распространения коронавируса некоторые больницы закрыты и плановые операции там не проводятся, банк крови нужно держать «в тонусе», так как заказы от медучреждений все равно идут.

После завершения режима самоизоляции специалисты станции собираются возобновить выездные заборы крови.