Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 74.60 ↓

EUR 81.08 ↑

10 апреля Пятница

Уфа   °

Молния
На 10.04.20 в Башкирии выявлено 40 человек с коронавирусом. Проведено 15116 тестов. Под подозрением 209 человек. Выписано 7 человек.
Молния
Все телефоны горячих линий по коронавирусу в Башкирии - здесь
До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Республиканская станция переливания крови увеличила часы работы из-за пандемии Covid-19

ОБЩЕСТВО

В первые два дня действия режима самоизоляции в Башкирии поток доноров на Республиканской станции переливания крови (РСПК) сократился на 50%. Если в рядовой день было порядка 120-130 доноров, то в начале карантина число дарителей крови сократилось до 40-50.

«Поначалу донорский светофор мы самостоятельно подкрашивали, понимая, что количество доноров из-за карантина упадет. И это действительно произошло, — пояснил корреспонденту агентства «Башинформ» главный врач РСПК Рамиль Хамитов. — Мы оперативно перестроили работу и вышли из положения».

Сегодня станция переливания крови в Уфе работает в будние дни с 8.00 до 15.00 (раньше с 8 до 13 часов) и каждую субботу. Ранее в РСПК принимали доноров только в одну субботу месяца.

«Мы разработали форму-приглашение донорам, которая присылается лично на электронную почту, в мессенджерах, чтобы данные не утекли. Поэтому те жители Башкирии, которые изъявили желание сдать кровь, то для них это будет официальная причина выхода из дома при проверке патрульными», — уточнил Рамиль Хамитов.

Главврач Республиканской станции переливания крови отметил, что расслабляться нельзя, несмотря на то, что из-за угрозы распространения коронавируса некоторые больницы закрыты и плановые операции там не проводятся, банк крови нужно держать «в тонусе», так как заказы от медучреждений все равно идут.

После завершения режима самоизоляции специалисты станции собираются возобновить выездные заборы крови.

Наталья Овчарук
Теги: донорство, Республиканская станция переливания крови, донор, коронавирус
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту inf@bashinform.ru, в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
Число больных коронавирусом в Башкирии увеличилось до 40 человек
По данным Управления Роспотребнадзора на 10 апреля, в Башкирии зарегистрировано 40 случаев коронавирусной инфекции (+18 к предыдущему дню), сообщается на
В Башкирии вводят «комендантский час» для пенсионеров и детей
В Башкирии вводится «комендантский час» для людей старше 65 лет и детей, сообщил в четверг на совещании в правительстве глава республики Радий Хабиров.
«Жалеть никого не будем»: В Башкирии усилят контроль за соблюдением режима самоизоляции
В Башкирии усилен контроль за соблюдением режима самоизоляции, заявил на совещании по профилактике коронавирусной инфекции глава республики Радий Хабиров
В Стерлитамаке городская больница закрыта на карантин
В городе Стерлитамаке городская больница №1 на улице Коммунистической, 97, закрыта на карантин с 9 апреля, сообщается на сайте медучреждения. «В связи с
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть