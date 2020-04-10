Фото: Олег Яровиков Приехавшие из Москвы уфимцы с 10 апреля обязаны сообщать о своем приезде в мэрию Фото: Олег Яровиков

С 10 апреля администрация Уфы обязала горожан, прибывших из Москвы и других регионов России, неблагополучных по коронавирусной инфекции, сообщать о своем возвращении по круглосуточному телефону: 8-800-250-56-04. Звонок бесплатный.

Как сообщили в мэрии, уфимцам необходимо назвать свои имя и фамилию, указать адрес фактического проживания, а также подтвердить соблюдение мер режима самоизоляции.

Соответствующее постановление подписано главой администрации Уфы Ульфатом Мустафиным 10 апреля 2020 года.