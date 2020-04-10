УГАТУ помогает своим сотрудникам и пенсионерам















Уфимский государственный авиационный технический университет помогает своим сотрудникам и пенсионерам.

Сегодня многие жители нашей республики и страны вынуждены находиться на самоизоляции. Одними из наиболее незащищенных в такой ситуации оказались многодетные семьи, семьи с минимальным достатком и мамы-одиночки.

Всестороннюю помощь и поддержку им оказывают профком сотрудников, отдел по социальной работе и студенты — участники Волонтерского центра им. Н.А.Черных. Сформированные продуктовые наборы, включающие не только необходимые рис, гречку, чай, сахар, масло, макароны и муку, но и сыр, сгущенное молоко, печенье и шоколад, доставили адресатам прямо домой.

Параллельно идет активная работа с пенсионерами и ветеранами УГАТУ. Студенты помогают пожилым людям покупать продукты, медикаменты, индивидуальные средства защиты, выгуливают домашних питомцев, выносят мусор, оплачивают коммунальные счета, проводят разъяснительную работу, а также организуют онлайн консультации с психологами университета.