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В Башкирии будут штрафовать за выезд на рыбалку: Минэкологии

ОБЩЕСТВО

В Башкирии будут штрафовать за нарушение режима самоизоляции и выезд в лес, на природу, рыбалку. Следить за соблюдением режима будут инспекторы Минэкологии республики.

Министерство природопользования и экологии Республики Башкортостан вошло в перечень органов исполнительной власти, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях.

Инспекторы ведомства совместно с правоохранительными органами в Уфе и Стерлитамаке проводили разъяснительную работу среди населения.

Кроме того, составлено 38 протоколов о правонарушении. Все материалы, составленные в отношении граждан, нарушивших режим самоизоляции, направлены в суды.

Три протокола уже рассмотрены, и суды признали граждан виновными. Из них по двум протоколам вынесено административное наказание в виде предупреждения, а по одному протоколу вынесен штраф в размере 1 тысячи рублей.

Кроме того, министерство продолжает текущую работу по региональному экологическому надзору силами 10 территориальных управлений и комитетов, расположенных в населённых пунктах, наиболее подверженных негативному экологическому влиянию (Уфа, Стерлитамак, Туймазы, Нефтекамск, Бирск, Белорецк, Сибай, Мелеуз, село Месягутово).

Это позволяет оперативно реагировать на возможные ситуации, связанные с загрязнением окружающей среды, а также на обращения граждан. Оперативная диспетчерская служба ведомства работает круглосуточно во взаимодействии с оперативными службами Управления гражданской защиты города Уфы, Главного управления МЧС по РБ и другими надзорными и правоохранительными органами.

За нарушение режима самоизоляции по месту проживания (пребывания) предусмотрена ответственность по статье 20.6.1. Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации.

Штраф в размере от одной тысячи до тридцати тысяч рублей; на должностных лиц — от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц — от ста тысяч до трехсот тысяч рублей.

За повторное нарушение наказание ужесточается, возможна уголовная ответственность (до 7 лет лишения свободы).

Как отметили в Совбезе республики, число нарушителей, привлечённых к ответственности, может достигать от 2 до 5 тысяч человек.

Розалия Валеева
Теги: штрафы
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