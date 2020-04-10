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Звезды эстрады и спорта поддержали «Волонтёров-медиков» Башкирии

ОБЩЕСТВО

Известные музыканты и спортсмены решили поддержать «Волонтёров-медиков» Республики Башкортостан, которые совместно с ОНФ присоединились к акции #мывместе. Они оказывают помощь пенсионерам, маломобильным гражданам и другим категориям граждан: покупают лекарства, продукты и помогают решить бытовые проблемы.

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин: «Дорогие наши «Волонтёры-медики»! Хотелось бы вас поблагодарить от всей души, пожелать вам крепкого здоровья. Спасибо вам за ваше большое сердце».

Певец Валерий Сюткин: «За ваш самоотверженный труд, за вашу сердечность, за то, что в этот сложный для нас всех момент вы проявляете настоящий героизм».

Композитор и DJ Smash: «Вы красавцы, вы помогаете тем, кому сейчас нужна помощь, и это большая, большая помощь».

Оперный певец Ильдар Абдразаков: «Спасибо за вашу сердечность и вашу душу!».

Рэп-исполнитель Dino MC 47: «За вашу помощь, за вашу поддержку, за вашу правильную работу».

Полузащитник ФК «Уфа» Николай Гиоргобиани: «Ребята, вы занимаетесь самым благородным делом на земле, огромное вам за это спасибо».

Нападающий ФК «Уфа» Андрей Козлов: «За то, что остаетесь неравнодушными к этой проблеме и приходите на помощь всем, кто в этом нуждается».

Защитник ХК «Салават Юлаев» Григорий Панин: «Вы среди тех, кому приходится сложнее всего, тем ценнее ваши поступки и самоотверженный, безвозмездный труд. Это вызвает огромное уважение».

Певец ЮрКисс: «Вы настоящие герои нашего времени, спасибо вам огромное».

ИА «Башинформ»
Теги: звезды, волонтеры
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