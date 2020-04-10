Фото: стоп-кадр видео МВД РБ | Видео: МВД РБ Как в Уфе в условиях самоизоляции работает Многофункциональный миграционный центр Фото: стоп-кадр видео МВД РБ | Видео: МВД РБ

Жители Башкирии обратились в «Инцидент» с вопросами, касающимися работы миграционного центра: работает ли он, созданы ли там все необходимые меры безопасности, чтобы избежать очередей. На брифинге Минздрава РБ 10 апреля секретарь межведомственного Совета общественной безопасности РБ Алексей Касьянов сообщил о том, что Многофункциональный миграционный центр работает, соблюдая режим карантинных мероприятий.

«Да, отмечались определенные нарушения в местах скопления мигрантов перед входом на территорию центра. Сейчас этот вопрос совместно с МВД и Центром общественной безопасности Уфы отрегулирован: выставлены дополнительные патрули, которые будут обеспечивать соблюдение гражданами, приходящими на регистрацию, дистанцию в полтора метра. Но прекратить работу по приему документов от граждан сотрудники органов внутренних дел не имеют права», — пояснил Алексей Касьянов.

По данным пресс-службы МВД Башкирии, в Многофункциональном миграционном центре проводятся все необходимые мероприятия по дезинфекции помещения. Сотрудники обеспечены перчатками и масках. В помещения допускаются заявители с учетом социальной дистанции, при этом они должны быть только в масках.

«Максимально разъясняются заявителям и возможности получения государственных услуг по предварительной записи. Дополнительно в Центр прикомандировано пять сотрудников миграционной службы, чтобы ускорить оформление необходимых документов. Сейчас за государственными услугами обращаются иностранные граждане, которые на территории республики находятся уже длительное время, то есть до введения карантинных мер», — пояснили в ведомстве.

В МВД разъяснили порядок продления срока временного пребывания иностранных граждан на территории России:

Гражданам, прибывшим в Россию на основании визы, будет продлен срок ее действия, независимо от цели въезда в страну. Если срок действия имеющейся визы уже истек, срок временного пребывания также будет продлен.

Продлевается срок пребывания тем, кто прибыл в порядке, не требующем получения визы.

Возобновляется прием заявлений о выдаче разрешений на привлечение и использование иностранных работников и разрешений на работу иностранным гражданам.

Трудовые мигранты могут обратиться за получением новых патентов без необходимости выезда за пределы России и без привлечения их к административной ответственности за нарушение срока подачи соответствующих заявлений.

Иностранцы, имеющие разрешения на временное проживание или вид на жительство, смогут продлить срок пребывания в случае истечения срока действия выданного документа.