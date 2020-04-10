Жители Башкирии привлекаются к крупным штрафам за распространение фейковых новостей

В Башкирии три человека привлечены к административной ответственности за распространение фейковых новостей в соцсетях о развитии ситуации с коронавирусом. Им предстоит выплатить крупные штрафы.

Об этом сообщил на брифинге 10 апреля секретарь Межведомственного совета общественной безопасности РБ Алексей Касьянов.

Также Следственным управлением республиканского СК проводится доследственная проверка по информации из Республиканской клинической больницы им. Куватова.

«Учитывая технические возможности сотрудников внутренних дел, уверен, что лица, изготовившие и распространяющие ложную информацию, будут привлечены к ответственности», — сказал Алексей Касьянов.

Он подчеркнул, что законом за распространение недостоверных сведений предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность.