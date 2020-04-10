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10 апреля Пятница

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Молния
На 10.04.20 в Башкирии выявлено 40 человек с коронавирусом. Проведено 15116 тестов. Под подозрением 209 человек. Выписано 7 человек.
Молния
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Минздрав Башкирии: «Теперь любая вирусная пневмония расценивается как проявление COVID-19»

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

Минздрав Башкирии: «Теперь любая вирусная пневмония расценивается как проявление COVID-19» Фото: ИА «Башинформ»

Министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин на брифинге 10 апреля сообщил о том, что в Демской больнице сейчас находятся 55 человек. По его словам, туда везут пациентов не с подозрением на коронавирус, а пациентов, которые имеют близкую картину к вирусной пневмонии.

«Решением оперативного штаба России, а также по данным наших коллег из Москвы и Санкт-Петербурга, решением Минздрава России, теперь любая вирусная пневмония, с учетом того, что у нас результаты тестов запаздывают, мы расцениваем как одно из проявлений коронавирусной инфекции. Поэтому мы стараемся этих пациентов, в соответствии с решением главного санитарного врача, концентрировать в одном лечебном учреждении. По Уфе — это Демская больница. С сегодняшнего дня начинает работать корпус 8-й больницы. Здесь идет работа на опережение. Туда пациенты везутся с вирусной пневмонией, они изолируются, проходят необходимое лечение», — заявил Максим Забелин.

Как сообщал «Башинформ», в Башкирии насчитывается сегодня 40 заболевших коронавирусом. Среди заболевших вирусом COVID-19 — жители Уфы, Дюртюли, Кумертау, Белебея, Белорецка, Бирска, Сибая, Октябрьского, Альшеевского, Иглинского, Кармаскалинского, Зианчуринского районов), а также медицинские работники (9 человек из РКБ им. Куватова).

По словам Максима Забелина, большая часть больных коронавирусом госпитализирована в Республиканскую клиническую инфекционную больницу и Демскую больницу в Уфе, перепрофилированную под госпиталь.

ИА «Башинформ»
Теги: коронавирус, пневмония
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