Фото: ИА «Башинформ» В Башкирии месяц Рамадан из-за эпидемии коронавируса пройдет с некоторыми ограничениями Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии грядущий месяц Рамадан пройдет с некоторыми ограничениями для мусульман. Об этом сообщил глава ДУМ РБ Айнур Биргалин.

В частности, будут отменены массовые таравих-намазы и совместные разговения — ифтары.

«Обряды можно совершать дома», — сказал Айнур Биргалин.

Он отметил также, что нарушения канонов мусульманской веры в этом случае не будет.

«Не нужно приходить в мечети, стучать в двери и искать возможности попасть внутрь. В этом нет богобоязненности. Богобоязненность — это сохранить жизнь и здоровье себе и окружающим. В нынешних обстоятельствах посещать коллективные молитвы — значит, подвергать близких угрозе заражения», — пояснил глава ДУМ РБ.

Отметим, что в Башкирии закрыты все мечети. Отменены пятничные намазы. С минаретов верующие слышат азан и призывы к соблюдению режима самоизоляции.