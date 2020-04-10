Фото: ИА «Башинформ» Глава Минздрава Башкирии опроверг случай заражения пациента онкодиспансера коронавирусом Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии в соцсетях появилась информация о случае возможного заражения пациента в онкодиспансере. Граждане переживают, что медучреждение из-за этого закроется. Как сообщил 10 апреля на брифинге Минздрава глава ведомства Максим Забелин, случая заражения в онкодиспансере нет.

«У нас сейчас вся медицинская служба республики работает в повышенном режиме, и каждый подозрительный пациент расценивается как пациент с возможными инфекционными осложнениями, в том числе и с острыми респираторными инфекциями. Да, там был вчера пациент, у которого без клиники основного диагноза появились симптомы воспалительных изменений, он был переведен в инфекционную больницу для предотвращения неблагоприятного развития болезни», — сказал он.

Как сообщал «Башинформ», в Башкирии насчитывается сегодня 40 заболевших коронавирусом. Среди заболевших вирусом COVID-19 — жители Уфы, Дюртюли, Кумертау, Белебея, Белорецка, Бирска, Сибая, Октябрьского, Альшеевского, Иглинского, Кармаскалинского, Зианчуринского районов), а также медицинские работники (9 человек из РКБ им. Куватова).

По словам Максима Забелина, большая часть больных коронавирусом госпитализирована в Республиканскую клиническую инфекционную больницу и Демскую больницу в Уфе, перепрофилированную под госпиталь.