По данным республиканского Минздрава, с подозрением на коронавирус в стационарах Башкирии находится 209 человек, 12 из которых — дети. Состояние пациентов стабильное, сообщил на брифинге в пятницу министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Как сообщал «Башинформ», в Башкирии насчитывается сегодня 40 заболевших коронавирусом. Среди заболевших вирусом COVID-19 — жители Уфы, Дюртюли, Кумертау, Белебея, Белорецка, Бирска, Сибая, Октябрьского, Альшеевского, Иглинского, Кармаскалинского, Зианчуринского районов), а также медицинские работники (9 человек из РКБ им. Куватова).

По словам Максима Забелина, большая часть больных коронавирусом госпитализирована в Республиканскую клиническую инфекционную больницу и Демскую больницу в Уфе, перепрофилированную под госпиталь.

«Остальные пациенты находятся в инфекционных отделениях своих городов и сел — это Кумертау, Сибай, Исянгулово, Белебей, Октябрьский, Бирск. На амбулаторном лечении находится пять человек без признаков заболевания, но с подтвержденным диагнозом. Пациенты соблюдают строгий карантин. Выписаны из больниц с выздоровлением семь человек», — добавил глава Минздрава Башкирии.

В целом по России к 10 апреля, зарегистрировано 11 917 случаев коронавирусной инфекции. Выписаны по выздоровлению 795 человек. 94 — умерли.

Проведено более 1,09 млн лабораторных исследований на коронавирус.