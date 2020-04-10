Фото: Ксения Калинина В Башкирии экс-сотрудница полиции обвиняется в получении взятки за информацию об умерших Фото: Ксения Калинина

Ишимбайская межрайонная прокуратура Башкирии утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 39-летней бывшей сотрудницы полиции по статье «получение взятки». В пресс-службе прокуратуры РБ сообщили, что оперативный дежурный местного отдела МВД России с 2016 по 2018 годы передавала работникам салона ритуальных услуг полученные во время работы данные о зарегистрированных на территории Ишимбайского района фактах смерти.

За предоставление этой информации и адресов она получила вознаграждение — 83 тысячи рублей.

Обвиняемая не признала свою вину. В 2018 году по результатам служебной проверки она была уволена по компрометирующим основаниям.

Уголовное дело будет направлено в Ишимбайский городской суд для рассмотрения по существу.