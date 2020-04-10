В России число зараженных коронавирусом достигло 11917 человек, за сутки - 1786

За сутки в России выявили 1786 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с коронавирусной инфекцией. Общее число зараженных в России — 11917 человек.

Выздоровело 795 человек. Умерло — 94 человек (18 человек за последние сутки).

Более 1,09 млн тестов проведено.

На 10 апреля в Башкирии выявлено 40 человек с коронавирусом. Проведено 13652 теста. Под подозрением 142 человека. Выписано 6 человек.