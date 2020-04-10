Фото: Тагир Гизатуллин, Fb Пациенты психиатрической больницы Башкирии шьют для медиков марлевые повязки - главврач Фото: Тагир Гизатуллин, Fb

Республиканская клиническая психиатрическая больница №1, которая находится в Калининском районе Уфы, вместе со всей командой Минздрава РБ работает на предотвращение распространения COVID-19. Пациенты спецучреждения научились шить марлевые повязки, которые отправляются медикам из РКБ имени Куватова. Об этом на своей странице в «Фейсбуке» рассказал новый главврач больницы Тагир Гизатуллин.

«В нашей больнице сохранены лечебно-трудовые мастерские. В обычном режиме пациенты под руководством инструкторов занимаются тут творчеством — рисуют, шьют, лепят и много другое. А сейчас, в непростое время, наш коллектив объединен одной важной задачей — защитить республику от распространения COVID-19. Например, в наших мастерских сейчас шьют марлевые повязки для коллег из РКБ им. Г.Г. Куватова», — написал он.

Первая партия – 500 повязок – уже отправлена в РКБ. Работа в этом направлении продолжается, заявил главврач.

«Уверены, что наши повязки смогут защитить врачей и медсестер от вируса, а душевная теплота, с которой шьются эти простые изделия, защитят от негативных эмоций», — добавил Тагир Гизатуллин.

Как сообщалось ранее, о смене руководства в психиатрической больнице стало известно в начале апреля. Между тем, сотрудники медучреждения выступили против назначения нового главного врача. Но руководящий пост, несмотря на протесты, занял Тагир Гизатуллин.