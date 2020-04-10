Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 74.60 ↓

EUR 81.08 ↑

10 апреля Пятница

Уфа   °

Молния
На 10.04.20 в Башкирии выявлено 40 человек с коронавирусом. Проведено 13652 теста. Под подозрением 142 человека. Выписано 6 человек.
Молния
Все телефоны горячих линий по коронавирусу в Башкирии - здесь
До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Пациенты психиатрической больницы Башкирии шьют для медиков марлевые повязки - главврач

ОБЩЕСТВО
Фото: Тагир Гизатуллин, Fb

Пациенты психиатрической больницы Башкирии шьют для медиков марлевые повязки - главврач Фото: Тагир Гизатуллин, Fb

Республиканская клиническая психиатрическая больница №1, которая находится в Калининском районе Уфы, вместе со всей командой Минздрава РБ работает на предотвращение распространения COVID-19. Пациенты спецучреждения научились шить марлевые повязки, которые отправляются медикам из РКБ имени Куватова. Об этом на своей странице в «Фейсбуке» рассказал новый главврач больницы Тагир Гизатуллин.

«В нашей больнице сохранены лечебно-трудовые мастерские. В обычном режиме пациенты под руководством инструкторов занимаются тут творчеством — рисуют, шьют, лепят и много другое. А сейчас, в непростое время, наш коллектив объединен одной важной задачей — защитить республику от распространения COVID-19. Например, в наших мастерских сейчас шьют марлевые повязки для коллег из РКБ им. Г.Г. Куватова», — написал он.

Первая партия – 500 повязок – уже отправлена в РКБ. Работа в этом направлении продолжается, заявил главврач.

«Уверены, что наши повязки смогут защитить врачей и медсестер от вируса, а душевная теплота, с которой шьются эти простые изделия, защитят от негативных эмоций», — добавил Тагир Гизатуллин.

Как сообщалось ранее, о смене руководства в психиатрической больнице стало известно в начале апреля. Между тем, сотрудники медучреждения выступили против назначения нового главного врача. Но руководящий пост, несмотря на протесты, занял Тагир Гизатуллин.

ИА «Башинформ»
Теги: медицина, помощь, коронавирус
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту inf@bashinform.ru, в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
В Башкирии вводят «комендантский час» для пенсионеров и детей
В Башкирии вводится «комендантский час» для людей старше 65 лет и детей, сообщил в четверг на совещании в правительстве глава республики Радий Хабиров.
«Жалеть никого не будем»: В Башкирии усилят контроль за соблюдением режима самоизоляции
В Башкирии усилен контроль за соблюдением режима самоизоляции, заявил на совещании по профилактике коронавирусной инфекции глава республики Радий Хабиров
В Минздраве Башкирии сообщили, когда РКБ имени Куватова заработает в полную силу
Замминистра здравоохранения РБ Ирина Кононова в эфире «Эхо Москвы Уфа» 9 апреля прокомментировала ситуацию, сложившуюся в РКБ имени Куватова. Ведущая про
«Мы людей здесь просто убиваем»: глава Башкирии о безответственных предприятиях
В правительстве Башкирии глава региона Радий Хабиров 9 апреля прокомментировал ситуацию, которая сложилась накануне на ряде заработавших предприятиях в у
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть