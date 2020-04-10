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Стало известно, какие еще улицы продезинфицируют в Уфе

ОБЩЕСТВО
Фото: сайт администрации Уфы

Стало известно, какие еще улицы продезинфицируют в Уфе Фото: сайт администрации Уфы

Продолжается обработка улично-дорожной сети города. По данным пресс-службы мэрии столицы, с 22.00 часов 10 апреля до 06.00 утра 11 апреля для обеспечения безопасности дорожного движения на период прохождения автоколонны спецтехники с 22.00 часов 10 апреля и до 06.00 часов 11 апреля будет временно ограничено движение автотранспорта по следующим улицам: 50-летия Октября, Цюрупы, Тукаева, Карла Маркса, Заки Валиди, Советской, Пушкина, Ленина, бульвару Ибрагимова, Гоголя, Гафури, Б. Гражданской, Р. Зорге, Шафиева, Блюхера, Чудинова, Трамвайной, Российской, Комсомольской, 8 Марта, Мингажева.

Водителям машин необходимо заблаговременно планировать маршруты передвижения.

«Мероприятие проводится в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции совместно с ГБУЗ Центр дезинфекции Министерства здравоохранения РБ, — пояснили в ведомстве. — Во время дезинфекции жильцов первых и вторых этажей многоквартирных жилых домов просят закрыть окна, во избежание проникновения посторонних запахов. Дезинфицирующее средство «Этоксамин» сертифицировано и лицензировано и не представляет никакой опасности для жителей города».

Работы будут выполняться предприятием, имеющим допуск и соответствующую лицензию на проведение дезинфекции.

В случае возникновения вопросов жителям рекомендуем обратиться в ИДЦ г. Уфы по номеру: 8 (347) 277-09-11 (многоканальный) либо в колл-центр администрации Уфы по номеру: 8-800-250-56-04.

Ранее дезинфекции подверглись такие улицы, как Первомайская, Ульяновых, Интернациональная, Конституции, Кольцевая, Комарова, Тоннельная, проспект Октября, Айская, Воровского, Октябрьской Революции, Новомостовая, Коммунистическая, Сочинская, Менделеева, С. Агиша, Революционная, Аксакова, а также территория около РКБ имени Куватова.

ИА «Башинформ»
Теги: коронавирус, дезинфекция
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