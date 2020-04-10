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В Башкирии еще одна больница закрыта на карантин

ОБЩЕСТВО
Фото: https://2gis.ru/

В Башкирии еще одна больница закрыта на карантин Фото: https://2gis.ru/

В городе Стерлитамаке городская больница №1 на улице Коммунистической, 97, закрыта на карантин с 9 апреля, сообщается на сайте медучреждения.

«В связи с проведением карантинных мероприятий приостановлена госпитализация в стационар больницы. Доступ ограничен. В ближайшее время режим работы ГКБ будет восстановлен», — говорится в сообщении.

Также в республике на карантин из-за подозрения на коронавирусную инфекцию закрыты РКБ им. Куватова в Уфе, городская больница №1 в Октябрьском, районные больницы в Белебеевском, Бирском, Мелеузовском районах. Ранее сообщалось, что COVID-19 подтвержден у жителя Сибая.

ИА «Башинформ»
Теги: карантин
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