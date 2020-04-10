Фото: Валерий Шахов В Башкирии изменен график работы почтовых отделений Фото: Валерий Шахов

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой, график работы ряда почтовых отделений в республике скорректирован, сообщили в УФПС Башкирии.

«Почтовые отделения, расположенные в городах, райцентрах и крупных сельских населенных пунктах будут закрыты для клиентов в субботу и воскресенье. В будние дни время для посещения клиентами также сократится. При этом почтальоны будут доставлять пенсии, пособия и корреспонденцию без изменений», — подчеркнул пресс-секретарь УФПС Башкирии Борис Слуцкий.

При этом изменения не затронут сельские и небольшие городские отделения связи, работающие от трех до пяти дней в неделю. Это основная часть почтовых отделений, расположенных в республике. Они продолжат свою работу в прежнем режиме, без сокращения времени посещения клиентами.

Между тем, в Уфе и Стерлитамаке определены дежурные отделения почтовой связи, которые продолжат работу по обычному для них графику, в том числе в субботу и воскресенье. Это уфимские отделения связи, расположенные по ул. Ленина, 28; ул. Ухтомского, 12; ул. Юрия Гагарина, 37/1; ул. Ульяновых, 36, а также почтовое отделение в Стерлитамаке на Коммунистической, 30.

Актуальный график работы отделений почтовой связи можно найти в разделе «Отделения» на сайте Почты России и в мобильном приложении.