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Для школьников Башкирии урок провел российский космонавт-испытатель Сергей Ревин

ОБЩЕСТВО
Фото: стоп-кадр видео

Для школьников Башкирии урок провел российский космонавт-испытатель Сергей Ревин Фото: стоп-кадр видео

Для школьников Башкирии, находящихся на дистанционном обучении, открытый урок провел космонавт-испытатель, герой России Сергей Ревин. Он поздравил всех жителей республики, преподавателей и учеников с Днем первого полёта человека в космос.

﻿«Много дат, событий произошли за это время в нашей пилотируемой космонавтике. Сейчас мы работаем на Международной космической станции, занимаемся уникальнейшими медицинскими экспериментами, которые необходимы для того, чтобы понять реакцию нашего организма на влияние невесомости и некоторые другие факторы космического полета. Занимаемся выращиванием кристалла белка, который необходим для создания антибиотиков, наблюдаем за земной поверхностью. Серьёзно задумываемся об окололунном пространстве. Проектируем ракетоноситель, космический корабль, который предназначен для полёта и облета вокруг Луны. Возможно создание уникальнейшей космической станции, которая сможет летать вокруг Луны. Предстоит создать лунную базу. Конечно, все это будет не в ближайшие три-пять лет, это наша перспектива на 10,15, 20 лет. Но именно об этом мечтали Королёв и Циолковский. Я бы хотел сказать вам, ребята: нужно мечтать. Придумай себя мечту и затем постепенно приближайся к ее реализации. Как говорил наш известный космонавт Владимир Джанибеков, «сомневайся и верь, что все законы острова, планеты открыты, и верь, что тебе предстоит их открыть»,- сказал Сергей Ревин.
Открытые уроки проходят ежедневно в 10.00 утра, они транслируются на телеканалах БСТ, Башкортостан 24, Вся Уфа, UTV. Открытые уроки проводят известные деятели культуры, актеры, спортсмены, общественные лидеры, политические деятели, ректоры вузов. Уроки организованы при содействии Министерства образования и науки Республики Башкортостан и студии «Тамыр». В организации данного открытого урока оказал содействие АНО Общественный комитет по развитию и поддержке образовательных проектов в РБ «ВИКТОРИ».

ИА «Башинформ»
Теги: дистанционное образование
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