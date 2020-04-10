Фото: Валерий Шахов Коронавирус в Башкирии: Что происходит в РКБ; «Жалеть никого не будем»; мифы о масках Фото: Валерий Шахов

В Минздраве Башкирии рассказали, когда Республиканская больница имени Куватова заработает в полную силу. Борьба с коронавирусом: что произошло за минувшие сутки в республике.

Что в РКБ. 9 апреля замминистра здравоохранения Башкирии Ирина Кононова в эфире «Эхо Москвы Уфа» прокомментировала ситуацию в РКБ имени Куватова. С 7 апреля стационар, где находится 1200 человек, на карантине, 5 апреля в этой больнице скончалась 80-летняя женщина с Covid-19. «Те больные, у которых сегодня придет подтверждение на положительный Covid-19 и у них есть пневмония, они переведены в Дему. Те пациенты, у которых нет пневмонии, нет признаков инфекции — Covid-19 отрицательный — будут отправлены домой, так же как и персонал», — сообщила она, добавив, что затем больницу продезинфицируют, «чтобы можно было ее открыть в 20-х числах, чтобы она начала работать на полную катушку».

В Демском госпитале для больных коронавирусом сейчас находятся пациенты, большая часть из которых проходила лечение в терапевтическом корпусе РКБ имени Куватова. «Среди них есть сотрудник больницы», — уточнил на брифинге глава Минздрава Максим Забелин.

Нашли препарат, быстро подавляющий коронавирус. Как сообщил «Башинформ», австралийские ученые обнаружили, что антипаразитарный препарат ивермектин обладает противовирусным действием и способен подавлять размножение SARS-CoV-2 в клеточных культурах до 48 часов. Благодаря одной дозе препарата спустя 24 часа после заражения количество вирусной РНК снизилось на 93%, через двое суток — более чем на 99%. Инвермектин широко распространен и включен в список основных лекарств ВОЗ.

В больницы Башкирии поступили 17 аппаратов искусственной вентиляции легких. Из них пять аппаратов ИВЛ получила больница Демского района Уфы, где развернут инфекционный госпиталь на 315 коек. Пять аппаратов ИВЛ получила городская больница №8 и два аппарата – Республиканская инфекционная больница, информировал «Башинформ». Также пять аппаратов для детей распределят в больницы, предоставляющие медпомощь детям. Всего в республику должны поступить 143 аппарата ИВЛ, в наличии было 700. Аппарат ИВЛ используется для замещения функций дыхания пациента, если он не может дышать самостоятельно.

Заболевших стало больше. По данным на 9 апреля, в Башкирии подтверждено 22 случая коронавирусной инфекции. За сутки число заболевших стало больше на шесть человек. Под подозрением — 142 человека. Число зараженных в России — 10131. Умерло — 76 человек.

В Башкирии вводится «комендантский час» для людей старше 65 лет и детей. Об этом в четверг на совещании в правительстве сообщил глава республики Радий Хабиров. Теперь детям запрещается находиться в общественных местах с 18 часов до 13 часов, а пожилым – с 18 до 10 часов, рассказал «Башинформ».

«Жалеть никого не будем». При этом усилят контроль за соблюдением режима самоизоляции. В первую очередь будет увеличено количество штрафов. «Если ранее мы относились к тем людям, которые нарушают режим, очень мягко, то сейчас жалеть никого не будем. Потому что вы себя не жалеете и тех, кого можете заразить, — отметил глава региона. — Мы усилим контроль, чтобы вы находились в ваших домах».

Пожилых поддержали региональные сети. Тем временем региональные сети и магазины у дома, которые входят в Башкирскую торговую ассоциацию, решили поддержать во время пандемии коронавирусной инфекции пожилых жителей республики. Как узнал «Башинформ», в Уфе магазины сети «АиФ» и «Лукошко», «Байрам», «Полушка», «Альдо», «Малинка», «Нолан», «Феличита», «Ивушка» подготовили более полутора сотен продуктовых наборов для одиноких граждан и пенсионеров.

Семья вернулась из-за заграницы с помощью властей Башкирии. Накануне в родной город Туймазы вернулась семья из пяти человек. Мама, папа, бабушка и двое детей с 16 марта отдыхали в Армении. Однако из-за пандемии коронавируса и сложной ситуации в мире оказались в заложниках. На связь с ними по поручению главы Башкирии вышли специалисты госкомитета по внешнеэкономическим связям. В итоге семья вернулась в Башкирию через Белоруссию, Смоленск и Москву. Сейчас семья находится дома на карантине. Накануне в Москву из Бангкока вернулась еще одна уфимская семья с детьми. Они отбывают положенный режим самоизоляции в подмосковном санатории «Пушкино», добавили в «Башинформе».

Как сообщил 9 апреля на совещании глава Башкирии Радий Хабиров, все прибывшие из Москвы должны сдать тест на COVID-19 и уйти в самоизоляцию на 14 дней.

Полная дезинфекция. По данным администрации Уфы, ежедневно в городе дезинфицируют 40% подъездов и 60% (более 2,5 тыс.) лифтов. Таким образом, каждый уфимский подъезд обрабатывается в среднем раз в три дня, а лифт — каждый второй день. По вопросам времени и частоты обработки подъездов жители домов должны обращаться в свою управляющую компанию, пояснили в мэрии, передает «Башинформ».

А в Сибае спасатели обеззараживают помещения соцобъектов при помощи генератора горячего тумана. Так густое облако дезинфицирующего средства проникает даже в микротрещины и труднодоступные места.

Мифы о масках, или Что может остановить вирус. Врач и телеведущий Евгений Комаровский развеял мифы об эффективности масок и сообщил, что «одноразовая медицинская маска никак не может защитить вас от вируса, который летает в воздухе», «все, что маска может, это не дать разлететься соплям и слюням» болеющего человека. По мнению Комаровского, остановить вирус могут респираторы. «Врач, который контактирует с пациентом с коронавирусом, должен быть только в респираторе», — заявил он, подчеркнув, что хлопковые маски нужны только больным людям, чтобы остановить вирус, но они не помогают здоровым людям. «Если через маску проходит воздух, значит через нее пройдет и вирус», — пояснил Комаровский.