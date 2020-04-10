Фото: администрация Уфы Речные переправы Уфы не будут работать до отмены режима самоизоляции Фото: администрация Уфы

В прошлом году речные переправы Уфы начали работу 20 апреля. В этом году, несмотря на раннее вскрытие рек и приход теплой погоды, время начала навигации пока не определено из-за сложной эпидемической обстановки.

«В основном паромами пользуются садоводы, — заявил начальник Управления транспорта и связи администрации Уфы Ильдар Юланов. – В связи с введением режима самоизоляции и повышенной готовности, работа речных переправ может начаться только после снятия данных ограничительных мер. До особого распоряжения не будет работать и наземный общественный транспорт для садоводов».

По словам Ильдара Юланова, суда муниципальной «Службы речных переправ» могут быть задействованы во время паводка для перевозки жителей отрезанных водой населенных пунктов. Такая необходимость часто возникает в поселке Козарез и в частном секторе в районе Затона.

В 2019 году на речных переправах Уфы было перевезено 467 тысяч человек и более 17 тысяч автомобилей. Перевозка пассажиров и грузов велась на 7 паромных переправах и по маршруту внутреннего водного транспорта общего пользования «Сипайлово – Зеленый Мыс» протяженностью 11 километров.