Фото: администрация Уфы В Уфе число работающего общественного транспорта возросло более чем на треть Фото: администрация Уфы

В начале текущей недели, с 6 апреля в Уфе на линии выходило около 400 единиц государственного и частного общественного транспорта. Сейчас, на 10 апреля по данным администрации города, на линии стало выходить около 650 единиц. Это связано, прежде всего, с началом работы целого ряда крупных стратегических предприятий, таких как УМПО. До введения режима повышенной готовности в Уфе на маршруты ежедневно выходило 2150 единиц подвижного состава.

В условиях эпидемических рисков, особое внимание уделяется профилактическим мерам.

«Перед выходом на маршрут весь общественный транспорт проходит обязательную дезинфекцию, — рассказал начальник Управления транспорта и связи администрации Уфы Ильдар Юланов. — Во время межрейсового отстоя проветривается салон, проводится допобработка антисептиками».

По данным Ильдара Юланова, на транспортных предприятиях города, как государственных, так и частных, есть примерно месячный запас средств для обеззараживания. Контроль исполнения противоэпидемических мероприятий ведет администрация города и «Уфагортранс».