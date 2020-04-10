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В борьбе с COVID-19: в Башкирии спасатели обеззараживают соцобъекты горячим туманом

ОБЩЕСТВО
Фото: Госкомитет РБ по ЧС | Видео: Госкомитета РБ по ЧС

В борьбе с COVID-19: в Башкирии спасатели обеззараживают соцобъекты горячим туманом Фото: Госкомитет РБ по ЧС | Видео: Госкомитета РБ по ЧС

В Сибае с начала апреля спасатели обеззараживают помещения социальных объектов при помощи генератора горячего тумана. Меры приняты для предупреждения распространения коронавирусной инфекции.

«С самого утра и до позднего вечера спасатели находятся на дезинфекции. Только за 8 апреля было обработано более 7,5 тысяч кв. м (это порядка 45 объектов), где наблюдается высокое скопление людей: отделение скорой помощи, городские рынки, УЖКХ, отделы социального обеспечения, почта, остановки, автосервисы, супермаркеты и небольшие продуктовые магазины», — рассказал начальник отряда АСС Госкомитета РБ по ЧС Ильдар Хамитов.

По его словам, уникальность технологии горячего тумана заключается в том, что раствор подаётся на раскалённую трубу, превращаясь в туман. Под воздействием высокой температуры происходит расщепление раствора на мелкие капли. Их размер чуть больше размера самого вируса. Капли уничтожают вирус как в воздухе, так и на поверхности предметов. Густое облако дезинфицирующего средства проникает даже в микротрещины и труднодоступные места. Постепенно туман остывает и смещается вниз, покрывая все поверхности тонким слоем обеззараживающей жидкости.

Для работы с горячим туманом специалисты полностью экипируются: надевают на себя защитные костюмы и противогазы. Отмечается, что сама технология для людей безопасна.

ИА «Башинформ»
Теги: Госкомитет РБ по ЧС, коронавирус
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