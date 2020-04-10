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10 апреля Пятница

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На 09.04.20 в Башкирии выявлено 22 человека с коронавирусом. Проведено 13652 теста. Под подозрением 142 человека. Выписано 6 человек.
Молния
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В Уфе больница №6 будет работать на пациентов с коронавирусом

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

В Уфе больница №6 будет работать на пациентов с коронавирусом Фото: ИА «Башинформ»

В Уфе клиника Башгосмедуниверситета, больше известная как больница № 6, развертывается под резерв для принятия больных с коронавирусом. Об этом сообщает заместитель министра здравоохранения РБ Ирина Кононова.

Также известно, что сейчас из 6-й больницы выписывают всех пациентов, чтобы к следующей неделе медучреждение могло работать только с больными COVID-19.

По последним данным, 9 апреля в больнице скорой помощи №22 закрыли на изоляцию терапию и хирургию в связи с возможным заражением пациента.

Как сообщалось ранее, в Уфе закрыта на карантин РКБ имени Куватова, где после смерти пациентки у нее обнаружили коронавирус. В Минздраве предполагают, что к 20-м числам апреля медучреждение заработает в полную силу.

Демская больница №3 стала инфекционным госпиталем, где уже находятся несколько пациентов с подтвержденным коронавирусом, большая часть из которых проходила лечение в терапевтическом корпусе РКБ имени Куватова.

Тем временем, под Уфой, возле села Зубово Уфимского района, возводится новая инфекционная больница. Полное открытие всех корпусов планируется 25 июня.

В Башкортостане на 9 апреля проведено более 13652 лабораторных исследования на коронавирус. Работа продолжается в штатном режиме.Зарегистрировано 22 случая коронавирусной инфекции. Выписаны по выздоровлению 6 человек.

ИА «Башинформ»
Теги: коронавирус, медицина
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