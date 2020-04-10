Фото: стоп-кадр видео youtube-канала Доктора Комаровского Доктор Комаровский развеял мифы о масках: «Респиратор может остановить вирус» Фото: стоп-кадр видео youtube-канала Доктора Комаровского

Врач и телеведущий Евгений Комаровский развеял мифы об эффективности медицинских масок, а также сообщил, какие средства защиты могут помочь здоровому человеку. Соответствующее видео опубликовано на YouTube-канале доктора.

«Одноразовая медицинская маска никак не может защитить вас от вируса, который летает в воздухе. Поэтому ВОЗ и говорит, что маску должен носить больной человек для того, чтобы его выделения из носа и рта оставались внутри маски. При этом вирус, когда мы чихаем в маску, все равно проникает через ее стенку, но его совсем мало, он не летит далеко, потому что нет крупной капли, сразу оседает. Поэтому маска резко сокращает вероятность того, что больной человек заразен для здорового», — сказал врач.

Он добавил, что «все, что маска может, это не дать разлететься соплям и слюням» болеющего человека. Евгений Комаровский подчеркнул, что «нужно научиться жить в маске, чтобы ее не поправлять»: здоровому человеку (раз всем рекомендовали использовать средства индивидуальной защиты, то маски носят и здоровые люди — поясняет доктор) или тому, кто находится в инкубационном периоде, не следует ее постоянно поправлять, так как она через час все равно намокает. При этом, постоянно ее поправляя руками, человек распространяет свои выделения из носа и рта по окружающим предметам.

Что касается респираторов, то, по мнению Комаровского, они могут остановить вирус.

«Если вы видите врача в маске – это приговор системе здравоохранения. Врач, который контактирует с пациентом с коронавирусом, должен быть только в респираторе», — заявил он.

Также он подчеркнул, что хлопковые маски нужны только больным людям, чтобы остановить вирус, но они не помогают здоровым людям.

«Маски с любыми фильтрами – это чистой воды развод. Если через маску проходит воздух, значит через нее пройдет и вирус», — подчеркнул Комаровский.

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