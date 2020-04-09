Фото: ИА «Башинформ» В начале мая в Башкирии потеплеет до +20 градусов Фото: ИА «Башинформ»

Пока весь мир борется с распространением новой коронавирусной инфекцией сидя дома, весна вступает в свои права и готовит для уфимцев сюрпризы. По данным портала Гисметео, уже в начале мая наступит настоящее лето. Столбики термометров поднимутся до +20 градусов к 5 мая.

А 1 мая, как описывал Федор Иванович Тютчев, ожидается дождь с грозой. После прогнозируется солнечная погода. Однако, как уверяют синоптики, такие прогнозы составлены по среднемесячным наблюдениям в течение 10 лет. Поэтому ближе к майским праздникам прогнозы могут измениться.