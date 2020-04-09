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В Уфу вернется сильный ветер и потепление

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

В Уфу вернется сильный ветер и потепление Фото: Олег Яровиков

В столицу Башкирии вернется сильный ветер. О приближающейся непогоде сообщили синоптики Башгидрометцентра. В частности, 10 апреля ожидаются порывы до 17 метров в секунду. Но температура воздуха уфимцев порадует. Столбики термометров днем поднимутся до +14 градусов, ночью холоднее – до+2.

В Управлении гражданской защиты Уфы горожан предупредили, что стоит избегать ходьбы рядом с деревьями и рекламными конструкциями. Автовладельцев просят не парковаться рядом с зелеными насаждениями, заборами и ненадежными конструкциями и рядом со зданиями.

ИА «Башинформ»
Теги: прогноз погоды, сильный ветер
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