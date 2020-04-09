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В Башкирии агрессивная кошка напала на жителей Белорецка: понадобилась помощь спасателей

ОБЩЕСТВО

Жители города Белорецка после долгих мучений решили обратиться к профессиональным спасателям, чтобы избавиться от страха встречи с агрессивной кошкой.

«Эта кошка забегает уже не первый раз, но до этого нам самостоятельно удавалось выпроводить ее на улицу. В этот же раз она забилась под лестницу и стала шипеть и кидаться на людей», — рассказала одна из жительниц дома.

Сотрудники аварийно-спасательной службы Госкомитета республики по ЧС приехали на вызов и увидели довольно-таки странную картину: бездомная кошка бросалась на людей, царапалась и кусалась. Спасатели поймали животное, посадили в мешок и передали в приют. Там ее обещали показать ветеринару.

Это уже второй подобный случай за этот месяц. 3 апреля 2020 года в Уфе к жителям частного дома забежала бездомная кошка и начала на них бросаться. Перепуганные жители также обратились за помощью к спасателям.

ИА «Башинформ»
Теги: Госкомитет РБ по ЧС, агрессивная кошка
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