Выпускники школ получат отсрочку от армии

Выпускников школ этой весной освободят от призыва. Об этом сообщил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Валерий Герасимов.

«Всего к мероприятиям призыва вызываются более 650 тысяч человек. Школьники, которым предстоит сдать ЕГЭ, а таких насчитывается у нас около 15 тысяч из 650 тысяч человек, призываться на военную службу весной этого года не будут», — передает РИА Новости слова начальника Генштаба ВС.

По словам Герасимова, студентов последних курсов колледжей и вузов вызовут в военкоматы уже после сдачи выпускных экзаменов.