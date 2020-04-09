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Выпускники школ получат отсрочку от армии

ОБЩЕСТВО

Выпускников школ этой весной освободят от призыва. Об этом сообщил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Валерий Герасимов.

«Всего к мероприятиям призыва вызываются более 650 тысяч человек. Школьники, которым предстоит сдать ЕГЭ, а таких насчитывается у нас около 15 тысяч из 650 тысяч человек, призываться на военную службу весной этого года не будут», — передает РИА Новости слова начальника Генштаба ВС.

По словам Герасимова, студентов последних курсов колледжей и вузов вызовут в военкоматы уже после сдачи выпускных экзаменов.

ИА «Башинформ»
Теги: военная служба, призыв
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