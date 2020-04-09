Фото: Андрей Старостин В Башкирии снимут ряд ограничений в отношении мест проведения митингов Фото: Андрей Старостин

Депутаты Госсобрания Башкортостана внесут изменения в закон «О местах проведения публичных мероприятий в республике». «Данный вопрос рассматривается в связи с решением Конституционного суда Российской Федерации в отношении закона «О некоторых вопросах проведения публичных мероприятий в Республике Коми», – пояснил Председатель Государственного Собрания Константин Толкачев. – В этом документе содержался запрет на проведение собраний, митингов, шествий и демонстраций в радиусе 50 метров от входа в здания органов государственной власти, местного самоуправления и госучреждений. Эти нормы признаны неконституционными. Аналогичные положения имеются и в законе «О местах проведения публичных мероприятий в Республике Башкортостан».

Депутаты Государственного Собрания разработали проект соответствующих поправок. Также предлагается исключить из закона положения о запрете проведения собраний, митингов, шествий и демонстраций на территориях садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан.

Для подготовки внесения изменений в республиканское законодательство по поручению главы республики была создана рабочая группа, в которую вошли депутаты, представители органов власти, общественности, члены Совета при главе Башкортостана по правам человека и развитию институтов гражданского общества. Рабочая группа изучила опыт других регионов, а также мировую практику в сфере законодательства о публичных мероприятиях.

«Из части 1 статьи 10 закона будут исключены пункты 4 и 5, а это значит, что митинги и пикеты можно будет проводить у органов государственной власти и местного самоуправления республики, без всяких дистанций в 50 метров, Кроме того, митинги можно будет проводить на территории садоводческих товариществ, – отметил депутат Государственного Собрания, один из инициаторов законопроекта Дмитрий Чувилин. – Это первый серьезный шаг на пути демократизации процедур проведения акций протеста и приведения регионального законодательства в соответствии с Конституцией РФ, самый главный запрет будет снят».