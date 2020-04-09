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Пожилых жителей Башкирии поддержали региональные сети, входящие в БТА

ОБЩЕСТВО

Региональные сети и магазины у дома, которые входят в Башкирскую торговую ассоциацию, решили поддержать в сложной ситуации во время пандемии распространения коронавирусной инфекции пожилых жителей республики. В Уфе по просьбе главы администрации города Ульфата Мустафина магазины, входящие в сеть «АиФ» и «Лукошко», «Байрам», «Полушка», «Альдо», «Малинка», «Нолан», «Феличита», «Ивушка», подготовили более полутора сотен продуктовых наборов для одиноких граждан и пенсионеров, которые сегодня попали в тяжелую жизненную ситуацию и им больше некому помочь.

«Мы собрали самые необходимые продукты питания и уже волонтеры доставили их по названным адресам, эта благотворительная помощь будет продолжена. Мы понимаем, что сегодня наши пожилые, особенно те, у кого нет родственников, оказались в очень сложном положении, и будем им помогать хотя бы продуктами питания и нашим вниманием в непростое время», — рассказал агентству «Башинформ» директор сети магазинов «Лукошко» Игорь Прозоров.
Компания «Кинопростор», передала всем нуждающимся более 100 пакетов с продуктами питания, детским питанием и бесплатными билетами в кино, которые можно будет использовать после того, как закончится коронавирусная инфекция.
«Все наши региональные сети в условиях самоизоляции граждан работают. Мы понимаем, что сегодня от нашей общей слаженной работы зависит многое. В свою очередь, в наших магазинах предприняты все меры безопасности, ведется санитарная обработка, продавцы и сотрудники обеспечены защитными масками, средствами дезинфекции. Самое главное, мы постоянном мониторим цены и на основные продукты питания, они остались почти на том же уровне»,- отметил председатель Башкирской торговой ассоциации, депутат Госсобрания Башкортостана Фарит Гиндуллин.

ИА «Башинформ»
Теги: коронавирус, БТА, торговые сети
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